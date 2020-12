Mindestleistung von Studenten: Faßmann präsentiert umstrittene Novelle

Wie viel Studienfortschritt sollen Studenten im Jahr erreichen, damit ihre Zulassung nicht erlischt? Massive Kritik von SPÖ und Studierendenvertretern brachte zuletzt die geplante Novelle des Universitätsgesetzes (UG).

Pro Studienjahr müssen demnach künftig Studenten, die neu zugelassen wurden, mindestens 16 ECTS-Punkte im Jahr schaffen, bis sie insgesamt 100 ECTS-Punkte erreicht haben. Ansonsten erlischt ihre Zulassung. Zum Vergleich: Will man in Mindeststudienzeit studieren, benötigt man 60 ECTS-Punkte im Jahr. Allerdings wurde auch zwischen den Koalitionspartnern und innerhalb der ÖVP noch diskutiert, ob das in dieser Form umgesetzt werden soll.

Gleich wissen wir mehr: Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und Eva Bliminger, Grüne-Wissenschaftssprecherin, präsentierten ab 9:30 Uhr die "Eckpunkte" der Novelle.