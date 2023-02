Millionärssteuer: Betroffene sind offenbar selbst dafür

Die IFES-Studie bildet dieses Gefühl mit mehreren Fragen ab. So gibt es beispielsweise nur eine Bevölkerungsgruppe, die mehrheitlich glaubt, dass man sich in Österreich mit „harter Arbeit“ sehr wohl noch ein Vermögen aufbauen kann, nämlich: die Gruppe der Männer unter 30 Jahren. Alle anderen Bevölkerungsgruppen sind ausnahmslos und in einem überwältigenden Maß überzeugt, dass es heute nur eine Möglichkeit gibt, zu Vermögen zu kommen: Indem man ordentlich erbt.

Ein weiteres, bemerkenswertes Detail der Erhebung: Die Mehrheit der potenziell Betroffenen hätte offenbar gar kein Problem damit, für das eigene Vermögen eine neue Steuer zu bezahlen.

Laut IFES sind rund zwölf Prozent der Menschen überzeugt, dass sie von einer allfälligen Millionärssteuer betroffen wären, sprich: Sie verfügen über Netto- oder Immobilien-Vermögen von einer Million Euro oder mehr. Und von diesen „vermutlich Betroffenen“ sagt mehr als die Hälfte (56 %), es wäre eine „sehr gute“ oder „gute“ Idee, würde man ihr Vermögen zur Bewältigung der Krise besteuern.