Warum ist die Stimmung so schlecht und wo gibt es noch Wirtschaftswachstum?

Die Rezessionsjahre sind folgenschwer. In Oberösterreich muss der Faserhersteller Lenzing 600 Stellen abbauen. Es ist nicht das einzige Unternehmen, das Kündigungen ausspricht, weil die Konjunktur nicht anspringt. Liegt es an den hohen Arbeits-, Energie- oder Bürokratiekosten? Und wer hat einen probaten Plan, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Darüber sprechen am 72. Tresen der Milchbar Bernhard Gaul, Michael Hammerl und Johanna Hager.

