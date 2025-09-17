Michael Häupl: " Nur vom Schmäh kann man auch nicht leben"

Fast 24 Jahre stand er der SPÖ und der Bundeshauptstadt vor, seit wenigen Jahren ist er in Politpension, seit wenigen Tagen 76: Michael Häupl spricht über die Urteilskraft der ÖVP, die Handschlagqualität von Erwin Pröll, womit er sich geistig fit hält und wie er mit seiner Parkinson-Erkrankung umgeht am 69. Tresen der Milchbar mit Josef Gebhard und Johanna Hager.

