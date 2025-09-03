Aufschwung auf Knopfdruck? Warum das Konjunkturpaket der Koalition nicht reicht

"Aufschwung ist kein Sprint, Aufschwung ist ein Marathon", sagt die Bundesregierung. "Es gibt noch weitere Hiobsbotschaften", sagt die Industriellenvereinigung und "mit uns nicht", sagen die Pensionistenvertreter.

Die Dreierkoalition ging zum dritten Mal in Klausur, weil die Konjunktur nicht anspringt, die Inflation steigt wie die Arbeitslosenrate. Warum Österreich im "Tal der Tränen" ist, wie Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sagt, was die Netz-Asfinag können soll und was der "Österreich-Aufschlag" ist, das besprechen am 67. Tresen der Milchbar Bernhard Gaul, Michael Hammerl und Johanna Hager.