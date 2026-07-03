Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Freitag Kritik am SPÖ-Regierungsteam im Bund geübt. Dieses müsse sich „endlich in die richtige Richtung bewegen“. Gefordert wurden von der Landeschefin nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes der Volkspartei Niederösterreich per Aussendung u.a. eine Vereinheitlichung zu einer „fairen, gerechten Sozialhilfe“ und ein „Ende von standortfeindlichen Steuerfantasien“.

„Für uns steht fest, dass auf allen Ebenen alles zu unternehmen ist, um die Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze abzusichern und die Leistungsbereitschaft unserer Landsleute zu honorieren“, betonte Mikl-Leitner. Hier sei insbesondere das SPÖ-Regierungsteam gefragt. „Wo bleibt die Vereinheitlichung zu einer fairen, gerechten Sozialhilfe durch die Sozialministerin? Das Niederösterreich-Modell muss dabei Vorbild sein. Denn bei uns gilt das Prinzip: Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Hilfe nur für diejenigen, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Also Hilfe für die Schwächsten und nicht für die Frechsten.“