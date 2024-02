Mikl-Leitner beging 60. Geburtstag: "Bin eigentlich überwältigt"

Mit einem Fest in ihrer Heimatstadt Klosterneuburg hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag ihren 60. Geburtstag gefeiert. Rund 2.000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur waren mit von der Partie, die Jubilarin zeigte sich angesichts der Gratulantenschar "eigentlich überwältigt". Anekdotenreich beleuchtet wurde die bisherige Laufbahn der Landeschefin in einer Interviewrunde. Im Vorfeld hatte es einen Klimaprotest gegeben.

"Sehr warm ums Herz" sei ihr angesichts des Feiernachmittags geworden, betonte Mikl-Leitner bei ihrem Statement im Klosterneuburger Stiftsrestaurant Leopold. Ein großes Geschenk sei, dass ihre 87-jährige Mutter an ihrer Seite sein könne. Hervorgestrichen wurden von der Landeschefin mit einem Blick in den politischen Rückspiegel "all die wunderbaren Begegnungen" mit Wegbegleitern und der Bevölkerung. Auf die kommenden Jahre blicke sie als "grenzenlose Optimistin" zuversichtlich voraus. "Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann in Zukunft mehr Wertschätzung in der Politik und vor allem auch gegenüber der Politik."

© APA/ROLAND SCHLAGER Erwin Pröll und Johanna Mikl-Leitner

Launig und reich an Anekdoten verlief die von Schauspielerin Kristina Sprenger moderierte Interviewrunde. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hielt dabei fest, dass er bereits die "ganze Bandbreite der Hanni kennenlernen durfte", von der Tätigkeit in der Landespartei in Niederösterreich bis hin zur aktuellen Konstellation. Attestiert wurde der Landeschefin auch eine gewisse Hartnäckigkeit: "Ich kenne kaum jemanden, der so in der Lage ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit anzurufen, wenn ihr etwas wichtig ist."

© Kurier/Juerg Christandl Mikl-Leitner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig

Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) blickte darauf zurück, dass er seine spätere Nachfolgerin Mikl-Leitner vor 32 Jahren bei einer Buchpräsentation im Wienerwald kennengelernt habe. Die "quicke, lebendige Weinviertlerin" sei "plötzlich aufgetaucht", in der Folge habe sich das politische Engagement der heutigen Jubilarin ergeben. Mikl-Leitner griff den Ball in ihrer Rede auf und betonte, dass Pröll quasi "schuld" an ihrem Polit-Engagement sei: "Ein herzliches Danke, ich hab' viel von dir gelernt!" Neben Gesundheit und Kraft wünschte Pröll seiner Nachfolgerin auch, dass es ihr gelingen möge, "zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu setzen".

© Kurier/Juerg Christandl Niederösterreichs Landeshauptfrau mit Rudolf Buchbinder

Auf die anhaltende "intensive Kooperation" zwischen Niederösterreich und der Bundeshauptstadt in verschiedensten Bereichen verwies Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zeigte sich nicht zuletzt von Mikl-Leitners Arbeitsethos angetan. Ihren tatsächlichen runden Geburtstag hatte Niederösterreichs Landeshauptfrau im Kreise der Familie bereits am Freitag begangen. Bekocht wurde sie da von ihren beiden Töchtern, wie am Montag geschildert wurde.

Ursprünglich hatte Mikl-Leitner auch gar nicht im größeren Rahmen feiern wollen, hieß es im Vorfeld seitens der Landes-ÖVP. Die Liste jener Personen, die sich am Faschingsmontag am Stiftsareal in Klosterneuburg unter dem Motto "Ein Leben voller Bewegung - Ein Tag voller Begegnungen" ein Stelldichein gaben, war dann aber durchaus lang. Bundespräsident a.D. Heinz Fischer (SPÖ) sowie die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein fanden sich in der drittgrößten Stadt Niederösterreichs ein.

© APA/ROLAND SCHLAGER Ex-Landeshauptmann von OÖ, Josef Pühringer, und der amtierende Landeshauptmann von Oberösterreich, Thomas Stelzer