Reaktionen: Michael Ludwig von SPÖ-Ergebnis enttäuscht

SPÖ-Steidl sieht Probleme in Kernwählerschicht



„Wir selbst haben in den eigenen Reihen nicht mobilisieren können“, sagte der Parteivorsitzende der Salzburger SPÖ, Walter Steidl. Alle Untersuchungen und Wählerstromanalysen der vergangenen Wahlen - egal auf welcher Ebene - hätten ein Problem in der eigenen Kernwählerschaft attestiert. „Wir müssen das heute leider einmal mehr so zur Kenntnis nehmen“, sagte Steidl und bedankte sich auch bei Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner. „Sie hat mit viel Leidenschaft gekämpft, ist aber aufgrund vieler verschiedener Umstände nicht dafür belohnt worden.“ Was die Ursachen für das Ergebnis anbelangt, so brauche es jedenfalls ernsthafte Analysen statt Sündenböcke.