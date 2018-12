Michael Ludwig: „Nach der Wien-Wahl sind sie alle weg“

Michal Ludwig hat das Bürgermeisterbüro entstaubt. Die schweren Vorhänge sind entfernt, nun sieht man in den Rathauspark und dort die Kinder eislaufen. Moderne Ledergarnituren und weiße Designer-Stehlampen prägen das Büro, Häupls roter Plüsch ist weg. Ludwig hat auch die Elektrik erneuern und einen Riesenfernseher aufstellen lassen. „Darauf machen wir jetzt Powerpoint-Präsentationen“, sagt er ohne Ironie.

KURIER: Herr Bürgermeister, wird 2020 gewählt oder doch schon 2019, wie manche Beobachter meinen?

Michael Ludwig: Es mag andere geben, die aus politischen Gründen vorgezogene Wahlen zu ihrem Vorteil durchgesetzt haben. Das ist nicht mein Stil. Die Wähler haben uns Vertrauen geschenkt, dass wir für sie arbeiten.

FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat angekündigt, nicht selbst in Wien zu kandidieren. Glauben Sie ihm das?

Das erinnert mich an Jörg Haider: „Ich bin weg, ich bin wieder da.“ Wien ist zu wichtig, um es als Nebenjob zu sehen. Ich finde interessant, welche Bundespolitiker sich knapp vor der Wahl vorstellen können, in Wien Verantwortung zu übernehmen. Nach der Wahl sind sie dann wieder alle weg.

Sie spielen auf Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP) an.

Strache und Blümel sind beide in der Bundesregierung. Man soll sich entscheiden, ob man in der Stadt oder im Bund Verantwortung übernehmen möchte. Man wird ja auch gewählt. Ich sehe meine Rolle seit jeher in Wien, und mir ist jeder Mitbewerber recht. Schrecken tut mich keiner.

Häupl hat sich immer über die Gegnerschaft zu Strache definiert. Ist die FPÖ ohne Strache ein anderer Gegner?

Nein, eine Partei ist nicht nur von der Spitzenperson abhängig, sondern es zählen auch die politischen Ziele.