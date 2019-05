Michael Chalupka neuer Evangelischer Bischof

Er danke auch der Synode, "für die Ernsthaftigkeit", mit der der Urnengang behandelt worden sei. Er habe die Wahl nicht als "Pferderennen" betrachtet, sondern als "geistlichen Akt", und ein solcher sei sie auch geworden. "Ich möchte Euch versprechen, dass es für diese Kirche viele Abenteuer im Glauben gibt, aber keinen abenteuernden Bischof, der diese Kirche gefährden will", so Chalupka zu seiner künftigen Amtsführung.

Seine Ziele

Als eines seiner Ziele nannte er, Strukturen bauen zu wollen, "die andere weiter begehen können. Denn die Kirche besteht vor uns und sie wird auch nach uns bestehen. Dazwischen ist es unsere Aufgabe (...), hier unseren Dienst zu versehen". Die beiden unterlegenen Kandidaten, Pfarrer Andreas Hochmeir aus Oberösterreich und Kärntens Superintendent Manfred Sauer, gratulierten Chalupka zur Wahl.

Die Kür des neuen Bischofs zog sich den ganzen Nachmittag hin, nachdem am Vormittag die Kandidaten den Synoden-Mitgliedern ihre Vorstellungen präsentiert hatten und gestaltete sich gegen Ende hin zunehmend spannend. Zunächst zog Sauer nach dem sechsten Wahlgang seine Kandidatur zurück, das Rennen zwischen Chalupka und Hochmeir ging dann aber noch bis in den Abend weiter.

In der elften Runde konnte dann erneut keine für die Kür notwendige Zweidrittel-Mehrheit gefunden werden, Chalupka kam auf 40, Hochmeir auf 22 Stimmen. Daraufhin wurde die Wahl zum wiederholten Mal für eine Debatte unterbrochen, in der dann offenbar die entscheidende Zahl der Synoden-Mitglieder für Chalupka gewonnen werden konnten. In der zwölften Runde schließlich entfielen von 62 abgegebenen Stimmen 47 auf Chalupka, 14 Wahlberechtigte votierten für Hochmeir, eine Stimme war ungültig. Hätte es bis zur (möglichen) 13. Runde keine Zweidrittel-Mehrheit gegeben, wäre die gesamte Wahl als gescheitert gewertet worden und hätte zur Gänze wiederholt werden müssen.

Zur Person

Geboren wurde Chalupka am 21. Juli 1960 in Graz, seine Mutter arbeitete als Lehrerin - auch er war zwei Jahre lang als Religionslehrer in Wien tätig. Nach einem zweijährigen Italienaufenthalt als Studienleiter am Centro Ecumenico d'Agape in Prali arbeitete Chalupka in der evangelischen Seelsorge, seine Ordination zum Pfarrer erfolgte 1991. Stationen seines Berufslebens waren unter anderem Vikar in Hallein sowie Fachinspektor für den evangelischen Religionsunterricht in der Steiermark. 1994 wurde er zum Direktor der Diakonie Österreich bestellt.

1995 war Chalupka Mitinitiator der Armutskonferenz. Dementsprechend trat er während seiner Amtszeit als Diakonie-Chef und darüber hinaus wortgewaltig für die schwächsten Bevölkerungsgruppen ein. Ende August 2018 übergab er seine Aufgabe als Direktor der evangelischen Pfarrerin Maria Katharina Moser. Zeitgleich übernahm er die zweite Geschäftsführung der Diakonie Eine Welt und führt derzeit auch die Geschäfte der Diakonie Bildung.

Chalupka gilt als belesen und interessiert an Kunst und Architektur. Auch die Kulinarik zählt zu seinen Hobbys. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter.