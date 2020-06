Mensdorff-Pouilly wird angeklagt +++ 275.000 Euro für Grippemasken

Unabhängig davon werden mehrere Ermittlungen gegen den Waffenlobbyisten wegen weiterer möglicher Schmiergeldzahlungen fortgesetzt, Mensdorff muss zudem auch im aktuellen Korruptions-Untersuchungsausschuss aussagen. Für Mensdorff-Pouilly und Dalmata gilt die Unschuldsvermutung.

Über weiteres Geschäft des Grafen berichtet das Nachrichtenmagazin profil in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Demnach hat Mensdorff-Pouilly mit der Vogelgrippe gut verdient. Im Herbst 2005 gelangte die Vogelgrippe von Zentralasien in Richtung EU. Im Gesundheitsministerium - dieses wurde zu dieser Zeit von Grafen-Gattin Maria Rauch-Kallat geführt - war man längst für alle Eventualitäten gerüstet. Bereits im März 2005 wurde ein Pandemieplan erarbeitet. Dieser sah die Einlagerung von Grippemedikamenten und Impfstoffen vor; weiters galt es die Republik mit Pandemie-Schutzmasken zu versorgen. Und dabei trat der Lobbyist auf den Plan: Laut profil stand Mensdorff-Pouilly im Jahr 2006 im Sold des deutschen Medizintechnik-Konzerns Dräger. Dräger zahlte zwischen März und Dezember insgesamt 275.591 Euro an Mensdorffs Wiener MPA Handelsgesellschaft, angeblich für "Marktstudien". Zeitgleich bekam Dräger vom Gesundheitsministerium den Auftrag zur Lieferung von Millionen von Pandemie-Schutzmasken. Pikant: Dräger war zuvor in einer öffentlichen Ausschreibung der Bundesbeschaffungsagentur wegen überhöhter Preise durchgefallen.



Maria Rauch-Kallat hat gegenüber profil jeglichen Konnex energisch in Abrede gestellt: "Es gibt hier mit Sicherheit keinen Zusammenhang. Ich habe mich in diese Auftragsvergabe nicht eingemischt. Mein Mann und ich haben Privates und Berufliches immer streng getrennt."



Mensdorffs Anwalt Harald Schuster wollte den Sachverhalt nicht kommentieren. Dräger-Sprecherin Melanie Kamann hält in einer Stellungnahme fest: "Die MPA Handelsgesellschaft hat Dräger Austria bei der Erschließung des südosteuropäischen Markts unterstützt (beispielsweise mit Marktstudien) und erhielt vertraglich geregelte, aufwandsabhängige Zahlungen.