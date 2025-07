Israel-Papier: Stocker und Babler stellen sich hinter Meinl-Reisinger

Und während die Neos-Chefin den Atlantik querte, versuchten Kanzler Christian Stocker und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) eine Debatte zu beenden, die zur Unzeit gekommen war: Nein, was die Haltung Österreichs zu Israel angehe, gibt es zwischen ÖVP, SPÖ und Neos keine Unstimmigkeiten. Und ja, die von Meinl-Reisinger mitunterzeichnete Erklärung, in der auf ein Ende des Gazakriegs gedrängt wird, sei intern tatsächlich abgestimmt.

Die Klarstellung war ebenso vorhersehbar wie nötig. Denn just am Tag vor dem Sommerministerrat hatte man sich insbesondere in der Volkspartei darüber echauffiert, dass die Außenministerin nachgerade "im Alleingang" eine Erklärung des britischen Außenministers unterfertigt hatte, die weder die USA noch Deutschland unterstützen und die politisch wie strategisch problematisch sei. Auch der Staat Israel sieht die Londoner Erklärung kritisch. Und auch prominente Proponenten wie Ariel Muzicant, Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, kritisieren das Dokument, weil es den Terroristen und Extremisten in die Hände spiele.

Stocker: "Kein Haarriss"

Ungeachtet der inhaltlichen Bewertung wollten Stocker und Babler schon gar keine Spannungen in der Koalition erkennen. Stocker sprach von "Haarrissen", die man in der Koalition jetzt offenbar suche. "Aber es ist kein Haarriss." Österreichs Haltung sei unverändert: Es gebe in der Region einen Krieg, der leicht beendet werden könnte, wenn die Hamas die Waffen niederlegt und die Geiseln freilässt. "Gleichzeitig ist die humanitäre Situation in Gaza nicht akzeptabel.“