Danke für den langen Frieden in Europa

Wer 1955 in Europa geboren wurde, ist ja auch mit dem schwierigen Schicksal der Elterngeneration aufgewachsen. Unsere Väter waren als junge Männer im Krieg, freiwillig oder gezwungen, oder sie waren aus politischen, religiösen oder ethnischen Gründen im Widerstand, im KZ, wurden vertrieben oder gar ermordet. Frieden, Freiheit und Demokratie kannte keiner aus seiner Jugend.

Mein Vater, Sohn eines christlich-sozial eingestellten Bauern aus dem niederösterreichischen Semmering-Gebiet, erzählte, dass in seiner Schulklasse Mitte der 1930er-Jahre in Wiener Neustadt alle Jugendlichen sehr politisiert waren, als Nazis, Kommunisten oder Christlich-Soziale – nur Demokraten gab es keine. Er und seine christlich-sozialen Freunde sahen in Stalin als auch in Hitler den Teufel. Sie wären im März 1938 gegen die Deutschen marschiert, hätte man sie nur bewaffnet. Schließlich landete er selbst als Soldat in Hitlers Armee.

Meine Generation ist völlig anders aufgewachsen. Wir haben Europa und die Welt nicht in Uniform, sondern mit Interrail-Karte, als Autostopper oder als Studenten kennengelernt, ich persönlich auch beim Studium an der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität in Bologna und bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Nationalismus kam da nur selten auf, etwa wenn Türken und Griechen über Zypern stritten. Über englische Kochkünste, italienische Pünktlichkeit oder deutsche Eleganz haben wir gewitzelt, ohne dass jemand beleidigt gewesen wäre. Und uns allen war klar, dass manche unserer Väter vielleicht aufeinander geschossen haben.

Der österreichische EU-Beitritt war spätestens seit der Wende vorgezeichnet und wurde am 1. Jänner 1995 vollzogen. Der damalige Außenminister Alois Mock hatte Österreich bereits viele Jahre zuvor in einem vereinten Europa gesehen.