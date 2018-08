Mehrkosten? Kickl beantwortet Anfrage zu EU-Ratstreffen

Insgesamt fallen 92,8 Millionen Euro an Sachkosten für den österreichischen EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018 an. Dabei sind aber noch keine zusätzlichen Personalkosten berücksichtigt. Erfahrungswerte aus den letzten Ratspräsidentschaften lassen Schätzungen auf insgesamt 120 Millionen Euro zu. Ins Budget fallen auch die vielen Termine, zu denen Österreich als Gastgeber lädt.

Zu den wichtigsten zählt ein Treffen des EU-Energierats von 17. Bis 18. September in Linz. Mit großer Spannung wird der Gipfel der EU-Staats-und Regierungschefs zum Thema Sicherheit und Migration am 20. September in Salzburg erwartet. Wenige Tage später, von 23. Bis 25. September, kommen die Agrar- und Fischereiminister in Schloß Hof in Niederösterreich zusammen. In Innsbruck geht es am 4. Und 5. Oktober weiter, wenn der EU-Außenhandelsrat tagt. Sowohl ein Verkehrs- und Energierat als auch ein Umweltrat werden dann in Graz am 29. Und 30. Oktober abgehalten. Der Abschlussgipfel findet schließlich von 13. bis 14. Dezember statt - allerdings in Brüssel.

Ingrid Steiner-Gashi, Maria Prchal