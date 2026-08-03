Umfrage: Breite Zustimmung für Handy- und Social-Media-Verbot

In Österreich unterstützt die Mehrheit ein Handyverbot an Schulen, 62 Prozent sind in einer aktuellen Online-Erhebung von Ipsos (1.000 Befragte) dafür. Die Zustimmung für ein generelles Social-Media-Verbot bis 14 ist mit 72 Prozent noch höher. Hierzulande dürfen Handys seit Mai bis zur 8. Schulstufe im Schulhaus nicht mehr privat genutzt werden, ein Social-Media-Verbot wird gerade vorbereitet. Für einen Bann von KI-Anwendungen wie ChatGPT wäre nur jeder oder jede Dritte.

„Die österreichische Bevölkerung unterscheidet damit klar zwischen Smartphones und sozialen Medien auf der einen sowie KI als Lernwerkzeug auf der anderen Seite“, kommentierte Ipsos-Studienautor Alexander Zeh in einer Aussendung. Gleichzeitig erwartet nur eine Minderheit (21 Prozent), dass Künstliche Intelligenz und andere technologische Entwicklungen sich überwiegend positiv auf das Bildungssystem auswirken werden. Die meisten Befragten (39 Prozent) rechnen sowohl mit positiven als auch negativen Folgen, 30 Prozent mit überwiegend negativen. Für ein Fünftel gehört der Umgang mit KI im Unterricht derzeit auch zu den größten Herausforderungen für das Bildungssystem.