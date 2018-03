"Mehr Integration und weniger Unterstützung, das geht nicht"

Bundeskanzler Kurz betonte schon im Wahlkampf, dass Flüchtlinge, die nach Österreich gekommen sind, nun mehr leisten müssen und ihnen sonst Sanktionen drohen. Stichwort: Unterschreiben einer Integrationserklärung.

Es ist nichts gegen eine Integrationspolitik zu sagen, die Zuwanderer mehr aktiviert oder auch mehr Verbindlichkeit einfordert. Das kann man durchaus diskutieren. Aber wenn sinnvolle Unterstützungsangebote zurückgefahren werden, geht das nicht. Dann wird es unrealistisch und unfair. Man kann nicht im Rückwärtsgang nach vorne fahren wollen. Das führt bekanntlich zu Überhitzung und Motorschaden. Da fehlt mir die Kohärenz.

Was gibt die Bundesregierung bei der Integration insgesamt für ein Bild ab? Fördert die Regierung mit ihren Maßnahmen und Ankündigungen die Integration?

Was sich abzeichnet, ist eine einseitig fordernde, restriktive, aber leider zu wenig anerkennende, fördernde Integrationspolitik. Es kommt aber auf den vernünftigen Mix von beidem an. Denn einseitige Restriktionen, Forderungen ohne die Bereitstellung der Möglichkeiten sind bestenfalls wirkungslos. Schlechtestenfalls führen sie in die Marginalisierung und Desintegration. Ich würde mir wünschen, dass sich in der ÖVP die vernünftigen Stimmen stärker durchsetzen. In einigen Bundesländern setzt die ÖVP ja sinnvolle Integrationsmaßnahmen.

FPÖ und ÖVP haben im Wahlkampf Restriktionen für Flüchtlinge versprochen und die Zuwanderung für viele Probleme in Österreich verantwortlich gemacht. Als Regierung kann man Probleme nun nicht einfach nur benennen. Hat man da einen konstruktiven Umgang gefunden?

Es gab natürlich auch im Regierungsprogramm Konzessionen der ÖVP an die FPÖ. Die Regierung muss sich fragen, will man eine gelingende Integration oder Gruppen marginalisieren. Es stimmt, wir haben mit verschiedenen Integrationsproblemen zu tun, die man angehen muss. Es stimmt aber auch, dass wir in diesem Land sehr viel erreicht haben und dass der größte Teil der zugewanderten und einheimischen Menschen halbwegs gut mit- und nebeneinander leben. Es wäre viel gewonnen, wenn wir nicht in ideologische Einseitigkeiten verfallen, sondern das gesamte Bild sehen. Denn dieses Bild ist differenzierter, ausgewogener und vielschichtiger. Dafür brauchen wir weniger Haus- und mehr Sachverstand.

Zur Person:

Kenan Güngör (* 1969 Türkei) kam mit sieben Jahren nach Köln, studierte Soziologie und bezeichnet sich als „deutschsprachiger Europäer mit kurdisch-türkischen Wurzeln“. Er ist Inhaber des Büros „think.difference“ für Gesellschaft, Organisation und Entwicklung in Wien und Mitglied im Expertenrat für Integration der Bundesregierung.