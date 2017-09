Mega-Schulprojekt "Eine für alle"

Österreichweit gehen rund ein Drittel der Schüler nach der Volksschule in eine allgemein bildende höhere Schule (AHS), zwei Drittel kommen in die Neue Mittelschule (Hauptschule). In der Bundeshauptstadt ist das Verhältnis umgedreht, zwei Drittel der Viertklässler gehen nachher in eine AHS.



Somit ist in Wien die Mittelschule längst zu einer Restschule geworden, mehr als 71 Prozent (!) der Kinder sprechen daheim eine andere Sprache als Deutsch (im Österreich-Schnitt nur 29 Prozent). Entsprechend schwierig ist die Situation für Lehrer und Schüler, das Bildungsniveau leidet, da ihnen die guten Schüler fehlen, weil diese in Gymnasien abwandern.



Das Niveau leidet so aber auch in den Wiener AHS-Unterstufen: Denn durch den Druck so mancher Eltern, werden auch Schüler aufgenommen, die sich mit dem Leistungsdruck an den AHS sehr schwer tun.



Ein Ausweg wäre die Gemeinsame Schule mit exzellenter individueller Förderung (und Forderung) der Kinder. Dagegen wehren sich aber große Teile der Politik – und der Bürger. Lösung ist derzeit keine in Sicht.