Max Lercher gibt auf Facebook Rückzug aus der Bundespolitik bekannt

Der ehemalige Bundesgeschäftsführer und bis zuletzt Nationalratsabgeordnete der SPÖ, Max Lercher, gab am Freitagabend in einem ausführlichen Facebook-Posting seinen Rückzug aus der Bundespartei bekannt. Er werde seine Funktionen sofort abgeben und auch bei der nächsten Nationalratswahl nicht mehr kandidieren.

Diesen Schritt hatte der Steirer schon vor Monaten im Falle einer Niederlage Hans-Peter Doskozils beim SPÖ-Sonderparteitag im Juni angekündigt. Lercher leitete während des innerparteilichen Kampfs um die SPÖ-Führung Doskozils Wahlkampfteam.

"Das Wichtigste ist mir: Glaubwürdigkeit geht vor Machterhalt! Mit diesem Satz bin ich in die letzte Wahlkampagne gezogen und diesem Motto will ich treu bleiben", so Lercher. Nun sollten jene in der Bundes-SPÖ Verantwortung übernehmen, die "ihre inhaltlichen Schwerpunkte festgelegt haben", denn bei einem umgekehrten Ausgang hätte er sich "das Gleiche erwartet".

Lercher will seinen Rückzug nicht als Kritik an Babler verstanden werden

Der Rückzug sei allerdings nicht als Kritik an SPÖ-Chef Andreas Babler zu verstehen: "Ich stehe voll und ganz zum neu gewählten Vorsitzenden", so Lercher, auch wenn er sich "ein anderes Ergebnis gewünscht hätte". Das "Feuer und die Leidenschaft" Bablers hätten ihn aber "beeindruckt". "Wir mögen manches anders sehen, aber es ist dieselbe Leidenschaft für unsere Bewegung, die so viel größer ist als jede und jeder Einzelne."

Bis zur kommenden Nationalratswahl 2024 will Lercher sich auf seine Agenden in der Steiermark konzentrieren und sich "beruflich breiter aufstellen". Erst im März hatte der Steirer, der mit der ehemaligen SPÖ-Wahlkommissionsleiterin Michaela Grubesa liiert ist, seine Aufgaben als Vorstandschef der Leykam Medien AG niedergelegt, um sich "in herausfordernden Zeiten für Österreich" noch mehr einzubringen.

Lercher war 2010 mit 24 als jüngster Abgeordneter der Geschichte in den steirischen Landtag eingezogen, wurde vier Jahre später Landesgeschäftsführer der SPÖ-Steiermark – bis er unter Christian Kern zum Bundesgeschäftsführer gewählt wurde.

