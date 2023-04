"Bemerkenswerte Ignoranz": Psychiater warnen vor Maßnahmenvollzug-Paket

In naher Zukunft müssen aufgrund des Maßnahmenvollzugsanpassungsgesetzes Dutzende zwangsweise Untergebrachte entlassen werden, weil die Kriterien für ihre Anhaltung weggefallen sind bzw. wegfallen. Bisher war für die Unterbringung von infolge einer psychischen Erkrankung nicht zurechnungsfähigen, aber als gefährlich eingestuften Straftätern eine mit mehr als einjähriger Haft bedrohte so genannte Anlasstat erforderlich. Nunmehr braucht es in der Regel dafür ein mit mehr als drei Jahren Haft bedrohtes Delikt. Bei jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ist eine Einweisung überhaupt nur mehr bei einem Kapitalverbrechen mit einer Strafdrohung ab zehn Jahren möglich. Das gilt nicht nur für zukünftige Fälle, sondern auch für Personen, die derzeit angehalten sind und zum Tatzeitpunkt das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, also nicht erwachsen waren.