Martin Ho: „In zehn Jahren lachen wir über die Krise“

KURIER: Herr Ho, viele Inhaber von Restaurants, Nachtklubs und Hotels kämpfen um ihre Existenz. Welche Gedanken hatten Sie, als Sie Ihre Betriebe schließen mussten?

Martin Ho: Ich bin im vollen Umfang getroffen, weil ich auch Nachtklubs habe. Für mich war ganz klar, dass ich nicht auf das Rettungsboot warten werde. Wenn man nicht ganz blauäugig ist, dann musste man damit rechnen, dass der Staat nicht allen gleich schnell helfen kann. Dafür war die Dimension der Welle, die sich hier aufbaute, zu groß.

Wie kommt man aus der Krise, wenn man Hotels hat und keine Touristen kommen? Ihre Klubs können Sie auch noch nicht öffnen.

Ich habe ja noch eine Kunstgalerie. Wenn die Leute nicht zu mir kommen können, dann muss ich die Kunstwerke zu den Kunden bringen. Ich habe eine Online-Ausstellung mit 15 Adam-Lister-Werken gemacht. Sie ist ausverkauft, weil die Kunstsammler durch Corona auch mehr Zeit hatten, Kunst zu kaufen.

15 verkaufte Bilder retten aber noch nicht die Gastronomie ...

Am zweiten Tag des Shutdowns hatten wir einen Lieferservice auf die Beine gestellt und hatten sehr gute Umsätze.

Zustellservice ist sehr kostenintensiv, es bleibt selten ein Gewinn. Reicht das?

In den ersten Wochen war es nicht wichtig, Gewinn zu machen, sondern Liquidität zu bekommen. Uns war der Liquiditätsschub wichtig, denn ich wollte nicht, dass diese Krise zu einer Schuldenkrise wird, wo ich Überbrückungskredite aufnehmen muss, obwohl 50 Prozent unseres Umsatzes die Klubs machen. Wir werden sicher bis 2022 brauchen, um dieses Minus aufzuholen. Wenn die Klubs fünf Monate geschlossen sind, kannst du das nicht mehr aufholen. Was weg ist, ist weg.

Wann, schätzen Sie, werden die Nachtklubs wieder öffnen?

Es gibt mehrere Vorschläge, wie eine Öffnung ausschauen könnte. Mittlerweile ist ein interner Regierungskampf Gesundheitsministerium gegen Tourismusministerium, wann und wie die Klubs geöffnet werden könnten. In der Expertengruppe schlagen wir mit anderen Nachtgastronomen Fiebermessungen und die Reduktion der Kapazität auf 75 Prozent vor. Oder nur Gäste in den Klub zu lassen, die die Corona-App haben, um das Risiko zu minimieren.

Reichen die Pakete der Regierung aus, um ein Sterben der Gastronomie zu verhindern?

Die Senkung der Umsatzsteuer auf fünf Prozent hilft uns in allen Bereichen. Damit können wir tatsächlich Deckungsbeiträge erhöhen und am laufenden Geschäft mehr verdienen. Man kann nicht alles aufholen, aber ein bisschen was lässt sich damit kompensieren. In der Klubkultur würde es uns helfen, wenn die Eintrittskarten an die Theaterkarten angepasst werden, die nur mit 13 Prozent besteuert sind. Ob es alle retten wird, kann ich nicht sagen. Es hilft auf jeden Fall allen, die gut ausgelastet sind. Mir ist aber klar, dass der Staat nicht unendliche Geldmittel hat und verschenken kann.

Ihr Freund Sebastian Kurz hat aber gesagt: Koste es, was es wolle...

Das hat die Bundesregierung in den ersten Wochen gesagt. Für mich ist die Geschwindigkeit entscheidend, wann was kommt.

Aber die Geschwindigkeit ließ auch zu wünschen übrig ...

Natürlich hätten wir gerne das Geld innerhalb der ersten fünf Tage auf dem Konto gehabt. Ja, es gibt auch das Schweizer Modell. Österreich ist da etwas anders, dafür haben wir bei der Hilfsleistung nachhaltig eine bessere Qualität bei der Vergabe der Gelder.

Sie haben Ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, haben Sie das Geld schon bekommen?

Wir haben zweieinhalb Monate gewartet, aber in den letzten Tagen haben wir das Geld bekommen.

Welche Lehren ziehen Sie für die Gastronomie aus der Corona-Krise?

Dass jedes Lokal unbedingt einen Gastgarten braucht. Beim Open-Air-Genuss minimiert sich das Virenrisiko, und man kann auch die Distanz besser einhalten. Das ist sicher ein Grund, warum wir jetzt seit 15. Mai wieder eine sehr gute Auslastung haben.

Sie haben mit 19 Jahren Ihr erstes Lokal eröffnet. Jetzt haben Sie Ihr Stammhaus verlegt. Wie finanziert man mit 19 ein Szenelokal?

Ganz klassisch über einen Kredit, und einen kleinen Teil habe ich von meinen Eltern bekommen.