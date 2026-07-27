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Inland

„So ist die ÖVP nicht“: Ex-Ministerin Rauch-Kallat aus Wirtschaftsbund ausgetreten

Die Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat ist aus dem Wiener Wirtschaftsbund ausgetreten. Das teilte die 77-Jährige am Montag mit. In der Wirtschaftskammer muss sie „leider“ bleiben.
27.07.2026, 17:17

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PK NOMINIERUNG PARALYMPISCHES TEAM DES ÖPC: RAUCH-KALLAT

Maria Rauch-Kallat ist aus dem Wiener Wirtschaftsbund ausgetreten. Das teilte die ehemalige ÖVP-Ministerin am Montag auf Facebook mit. Die 77-Jährige trat aus, „weil ich das Verhalten des Präsidenten und dessen Billigung durch die Spitzenfunktionäre nicht akzeptieren kann.“ „So ist die ÖVP nicht“, fügt Rauch-Kallat an.

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Kündigungsmail an Wirtschaftsbund wurde „ungelesen gelöscht“

Nach dem versendeten Mail an den Wirtschaftsbund mit dem Betreff „Kündigung meiner Mitgliedschaft im Wiener Wirtschaftsbund“, habe sie in sekundenschnelle eine Antwort erhalten. Allerdings eine nicht sehr zufriedenstellende. „Ihre Nachricht wurde ungelesen gelöscht“, lautet die wohl automatisch generierte Antwort. Aufgrund dessen wandte sich Rauch-Kallat via Facebook an den Wirtschaftsbund: „Vielleicht wird die Nachricht hier gelesen.“

Das ganze Statement von Rauch-Kallat lesen Sie hier:

Die Ex-ÖVP-Ministerin sei zwar aus dem Wiener Wirtschaftsbund ausgetreten, dem Wirtschaftsbund bleibe sie dennoch treu. „ Am liebsten wäre ich der Bundesleitung direkt beigetreten, weil ich die Arbeit der Präsidentin und Obfrau Martha Schultz und ihrer Generalsekretärin Tanja Graf sehr schätze, aber das ist – anders als in der ÖVP – leider nicht möglich.“ Rauch-Kallat habe eine neue Heimat im Wirtschaftsbund Oberösterreich gefunden.

Rauch-Kallat muss „leider“ in Wirtschaftskammer bleiben

Auch zu der Wiener Wirtschaftskammer äußert sich die 77-Jährige. Als Unternehmerin in Wien müsse sie „leider Mitglied bleiben“. Es sei allerdings unverständlich, wie „viele sehr respektable Funktionäre und Funktionärinnen zu all diesen Vorwürfen schweigen, dadurch das Verhalten tolerieren, im entsprechenden Gremium mauern und damit der eigenen Gesinnungsgemeinschaft einen erheblichen Schaden zufügen!“

ÖVP
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