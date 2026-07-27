Maria Rauch-Kallat ist aus dem Wiener Wirtschaftsbund ausgetreten. Das teilte die ehemalige ÖVP-Ministerin am Montag auf Facebook mit. Die 77-Jährige trat aus, „weil ich das Verhalten des Präsidenten und dessen Billigung durch die Spitzenfunktionäre nicht akzeptieren kann.“ „So ist die ÖVP nicht“, fügt Rauch-Kallat an.

Kündigungsmail an Wirtschaftsbund wurde „ungelesen gelöscht“ Nach dem versendeten Mail an den Wirtschaftsbund mit dem Betreff „Kündigung meiner Mitgliedschaft im Wiener Wirtschaftsbund“, habe sie in sekundenschnelle eine Antwort erhalten. Allerdings eine nicht sehr zufriedenstellende. „Ihre Nachricht wurde ungelesen gelöscht“, lautet die wohl automatisch generierte Antwort. Aufgrund dessen wandte sich Rauch-Kallat via Facebook an den Wirtschaftsbund: „Vielleicht wird die Nachricht hier gelesen.“ Das ganze Statement von Rauch-Kallat lesen Sie hier: