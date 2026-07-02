Üble Nachrede: Anwalt Manfred Ainedter gewinnt gegen Mann von Buwog-Richterin

Copyright-Hinweis öffnen/schließen Eine bemerkenswerte Entscheidung hat das Oberlandesgericht Wien (OLG) gefällt: Das Gericht sprach den bekannten Wiener Rechtsanwalt Manfred Ainedter in einem Verfahren frei, das der Ehemann von Buwog-Richterin Marion Hohenecker, Manfred Hohenecker, gegen ihn wegen übler Nachrede angestrengt hat. Worum geht es? Ainedter wurde geklagt, weil er Ende März in einem Interview mit der Kronen Zeitung behauptet hat, Hohenecker - selbst Strafrichter am Landesgericht Korneuburg - habe seine Ehefrau seinerzeit als Vorsitzende im Prozess gegen Peter Westenthaler verbotenerweise während der Urteilsverkündung gefilmt. Dieses in seinen Augen rufschädigende Statement wollte sich Hohenecker nicht gefallen lassen und zwang Ainedter zum Wahrheitsbeweis.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen Obwohl mehrere Zeugen bereits beim Verfahren in der ersten Instanz ausgesagt haben, dass Hohenecker im Verhandlungssaal das Handy geschwenkt hat, war dies für den Erstrichter zu wenig. Man könne, so der Richter sinngemäß, nicht beweisen, was Hohenecker mit dem Gerät gemacht hat. Hoheneckers Erklärung war simpel: Er habe das Gerät ab- bzw. stummschalten wollen. Ainedter bekam daraufhin eine Geldstrafe von 9.880 Euro (40 Tagessätze à 247 Euro) - und ging in die Berufung.