Pro bono zu arbeiten, widerspricht seinem Berufsverständnis. Manfred Ainedter gilt als Strafverteidiger-Legende, einer seiner bekanntesten Mandanten ist Karl-Heinz Grasser. Wie es diesem in Haft geht, wie wahrscheinlich die Fußfessel für ihn ist und welcher Justizminister nach Ainedters Dafürhalten ein guter war - das sagt er am 76. Tresen der Milchbar im Gespräch mit Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

