„Mails zeigen, dass Eurofighter uns für dumm verkauft hat“

Der „Chef-Testpilot“ des Kampfflugzeug-Herstellers berichtet im April 2007 dem EADS-Militärflugzeuge-Leiter Johann Heizmann über ein aktuelles Treffen mit den „Ösis“ per E-Mail folgendes: „Der linke Teil der neuen Regierung muss in irgendeiner Form das Gesicht bewahren“, heißt in einem der Mails. „Zuletzt muss man für die Öffentlichkeit diese Lösung als Win-Win verkaufen, ohne dass eine Seite blöd dasteht. Wir denken darüber nach, wie sich die Geschichte anhören soll“, schreibt der Testpilot in seinen Mails. Peter Pilz bestätigt, dass die veröffentlichten Mails echt sind, auch er kenne sie. „Sie zeigen, dass Eurofighter uns immer für dumm verkauft hat. Es ist gut, dass der Eurofighter U-Ausschuss fortgesetzt wird.“ Freude sei in diesem Fall „keine Kategorie“, meint Doskozil, aber er „fühle sich bestätigt“, dass sein eingeschlagener Weg „richtig sei.“

Unverständlich ist für den Landesrat, dass die Regierung überlegt, für die Luftraumüberwachung weiterhin mit EADS zu kooperieren. „Wenn mich ein Lieferant bei einem Hausbau ein Mal betrügt, baue ich kein zweites Haus mit ihm“, so Doskozil.

Auf seine Vorladung in den U-Ausschuss freut er sich schon. „Denn da kann ich in aller Breite meine Entscheidungsfindung erklären.“