Die deklarierte Impf-Skeptikerin aus Gloggnitz hat sich aufgrund der Corona-Politik mit den Grünen überworfen, nun tritt Madeleine Petrovic mit ihrer eigenen Liste am 29. September bei der Nationalratswahl an.

Sprunghaft von einem Thema zum nächsten

"Warum kandidieren Sie jetzt gegen Ihre eigene Partei?", wollte Armin Wolf zum Einstieg von seinem ZIB 2-Studiogast wissen. "Es ist in den letzten Jahren in Österreich vieles schiefgelaufen", so Petrovic, als ihren Fokus zählte sie Themen wie Grundrechte, Datenschutz oder Umweltschutz auf. "Es ist hoch an der Zeit für eine neue Bewegung". Und ja, sie sei mittlerweile auch aus der Grünen Partei ausgetreten.

Mit Blick auf seine Notizen zitierte Moderator Wolf sogleich die Website der "Liste Petrovic": "Dort wird bezweifelt, dass die Klimakrise eine ernste Bedrohung wäre und dass sie durch Treibhausgase verursacht wird. Das ist für eine ehemalige Grüne eine sehr überraschende Position". Darauf holt Petrovic aus: "Wir treten ein für Umweltschutz, das ist in meinen Augen mehr, als das, was derzeit unter 'Klimapoltik' läuft."

Menschen würden natürlich das kleinräumige Klima beeinflussen, "wahrscheinlich auch das großräumige Klima". "Da steht auf Ihrer Website aber etwas Anderes. Da steht, die Debatte um CO2 geht an den 'echten Problemen' vorbei", wirft Wolf ein.

Petrovic ("Ich bin auch eine Tierschützerin!") entgegnet, man müsse die Emissionen "insgesamt anschauen, nicht nur das CO2". Denn sonst bliebe nur die Strategie "Kauf dir ein Elektroauto". Wolf lässt nicht locker und geht nochmal auf die formulierten "Weltuntergangsszenarien" auf Petrovics Webseite ein, die 68-Jährige versucht einzulenken: Man leugne nicht den menschlichen Einfluss der Klimakrise, nur die "Folgerungen" seien "sehr industrielastig". Dass Bäume in Wien geschlägert werden sei für die Bürgerinnen und Bürger als konkrete Handlung nachvollziehbarer als Berichte über steigende CO2-Werte.