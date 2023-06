Machen wir nur Scheinklimaschutz, Herr Professor Steurer?

Diesmal kommt der erste Gast: Professor Reinhard Steurer, Professor für Klimaschutzpolitik an der Wiener Universität für Bodenkultur. Er hat das Wort „Scheinklimaschutz“ für die fehlenden Klimamaßnahmen in Österreich geprägt, er wird auch nicht müde, allen politischen Parteien auszurichten, dass mehr bis viel mehr notwendig ist. Im Klimapodcast sprechen wir über die Situation der Klimagesetzgebung in Österreich, in Europa und der Welt, welche Gefahren, aber auch welche Chancen möglich sind.