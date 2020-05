Ludwig geht von regulärem Wahltermin im Herbst aus

Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin? "Wir treffen die Entscheidungen dann, wenn sie anstehen"

Zu der am vergangenen Mittwoch erfolgten SPÖ-Mitgliederbefragung, bei der Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner 71,4 Prozent Zustimmung für ihren Verbleib an der Parteispitze erhielt, sagte Ludwig, dies sei "zweifellos ein schöner Erfolg" für die Vorsitzende. Gefragt, ob Rendi-Wagner damit auch als Spitzenkandidatin in die nächste Nationalratswahl gehen wird, sagte Ludwig: "Es ist eine Stärkung für sie als Bundesparteivorsitzende. Was in vier Jahren sein wird, kann heute keiner realistisch einschätzen." Man habe es derzeit mit einer "extrem schwierigen" Situation zu tun, vor allem am Wirtschafts- und Arbeitsmarkt und man wisse nicht, ob man in vier Jahren oder früher wählen werde. "Wir treffen die Entscheidungen dann, wenn sie anstehen." Und: "Ich gehe heute davon aus dass Pamela Rendi-Wagner das Vertrauen der gesamten Partei genießt."