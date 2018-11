Ludwig an die SPÖ-Spitze: "Die Schlagkraft muss sich erhöhen"

KURIER: Herr Ludwig, Sie waren nicht gerade begeistert, als Pamela Rendi-Wagner zur Parteichefin bestellt wurde. Wie ist Ihr Verhältnis heute?

Michael Ludwig: Die Aussage von mir, dass ich Pamela Rendi-Wagner für sympathisch, telegen und kompetent halte, ist so gedeutet worden. Im Übrigen ist das etwas, was ich auch bei einem Mann gesagt hätte, wenn es zutrifft. Und es soll einem Parteivorsitzenden nie etwas Schlimmeres passieren, als mit solchen Attributen versehen zu werden. Wir haben politisch wie persönlich ein sehr gutes Verhältnis. Wir unterstützen die Parteivorsitzende am Bundesparteitag inhaltlich wie personell. So gesehen, passt zwischen uns kein Blatt Papier.

Die FPÖ legt der Opposition laufend einen Elfmeter auf: Da gab es das Ali-Video, das SMS von Heinz-Christian Strache über den Postenschacher. Trotzdem kann die SPÖ nicht punkten. Was muss passieren, damit die SPÖ in die Gänge kommt?

Die Schlagkraft muss sich erhöhen. Beide Beispiele zeigen, dass man in dieser Regierung viele Themen kritisieren kann. Deswegen wird es nötig sein, dass der Parlamentsklub und die Parteispitze die Schlagzahl nach dem Parteitag erhöhen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir für Anfang Oktober einen Bundesparteitag geplant hatten, der völlig auf Christian Kern zugeschnitten war. Nachdem uns Kern zweieinhalb Wochen davor mitgeteilt hat, dass er nicht mehr für diese Funktion zur Verfügung stehen will, hat das innerhalb der SPÖ Diskussionen ausgelöst. Es dauert auch seine Zeit, wenn man ein neues Team zusammenstellen muss. Nach dem Parteitag wird die Sache aber gegessen sein.

Ergeht es Ihnen nicht ähnlich? Milliardär George Soros will mit seiner Universität nach Wien übersiedeln. Sie setzen das Projekt um und Kanzler Kurz streift medial die Lorbeeren ein.

Richtig ist, dass sich Wien sehr um die Central European University von George Soros bemüht hat, weil es ein weiterer Schritt ist, das universitäre Leben zu internationalisieren. Wir haben gegen die Stimmen der FPÖ im Gemeinderat alle nötigen Schritte beschlossen. Hier wird sich Kurz sehr anstrengen müssen, seinen Koalitionspartner auf Kurs zu bringen. Ich bin schon neugierig, wie der Beitrag der Regierung ausschauen wird. Denn bis jetzt hat die gesamte Vorbereitungsarbeit die Stadt Wien getragen, damit auch der Studienbetrieb aufgenommen werden kann. Es ist richtig, dass die einen die Arbeit machen und die anderen sich in den Medien abfeiern lassen. Das liegt auch an den Medien, die dem Treffen zwischen Kurz und Soros mehr Aufmerksamkeit widmen, als wenn wir die Umsetzung präsentieren.