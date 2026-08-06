„Schweres Versäumnis“: Grüne kritisieren Regierung wegen Lohntransparenz scharf

Der „Gender-Pay-Gap“, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, existiert in allen EU-Staaten. Bereinigt um Faktoren wie längere Karenzzeiten oder den Umstand, dass Frauen häufiger Teilzeit arbeiten, beträgt die Lücke in Österreich rund sechs Prozent. Der Rat der EU hat deshalb im April 2023, auch mit Österreichs Zustimmung, die Entgelttransparenzrichtlinie beschlossen. Das Ziel: Lohndiskriminierung bekämpfen. Die Richtlinie hätte die Regierung bis 7. Juni umsetzen müssen. Österreich ist aber säumig. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) schickte tags davor noch einen Gesetzesentwurf in die Koordinierung. Dieser sieht etwa vor, dass Betriebe ab 100 Mitarbeitern künftig Einkommensberichte stellen müssen, Arbeitnehmer bessere Auskunftsrechte erhalten oder bei Stellenausschreibungen eine Gehaltsspanne angegeben werden muss. Bei Verstößen drohen Verwaltungsstrafen bis zu 60.000 Euro. Das Problem: In der Regierung zeichnet sich keine Einigkeit ab. Schumanns Ressort wartet weiterhin auf eine Rückmeldung von ÖVP und Neos. Die Neos warnen gegenüber der APA vor überbordender Bürokratie. Sie fordern, die Regelung auf EU-Ebene vorerst auszusetzen und zu überarbeiten. Die ÖVP verweist wiederum auf die Sozialpartner. Diese verhandelten über zweieinhalb Jahre in mehr als 30 Sitzungen. Derzeit zeichnet sich keine Lösung ab.

„Auch europarechtlich problematisch“ Meri Disoski, Frauen- und Europasprecherin der Grünen, hat nun eine parlamentarische Anfrage an Schumann eingebracht. Sie könne nicht nachvollziehen, dass die Regierung die Frist der EU habe verstreichen lassen, betont Disoski: „Frauen warten damit weiter auf Rechte, die ihnen nach europäischem Recht längst zustehen. Das ist ein schweres, gleichstellungspolitisch unverantwortliches Versäumnis zulasten der Frauen in Österreich. Und auch europarechtlich problematisch.“ Wegen der verspäteten Umsetzung der Richtlinie könnte Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren samt Strafzahlungen drohen. Die EU hat laut Arbeitsministerium noch keine Schritte eingeleitet. Wohl auch, weil die meisten anderen EU-Staaten säumig sind.