Lohntransparenz: Neos kritisieren Schumanns "fragwürdige Prioritätensetzung"

Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat am Samstag den Koalitionspartnern ihren Entwurf zur EU-Lohntransparenzrichtlinie vorgelegt. Tatsächlich hätten die EU-Staaten die Richtlinie bis 7. Juni umsetzen müssen.

Nur Italien, Litauen, Malta und die Slowakei haben die Frist weitestgehend eingehalten. In 13 EU-Staaten liegt ein Entwurf vor, in neun Staaten ist die politische Umsetzung offen oder stößt die Richtlinie auf Ablehnung. Denn sie gilt gemeinhin als Bürokratiemonster – wenngleich die Mitgliedsstaaten sie vor drei Jahren im Rat der EU selbst beschlossen hatten.

Was sich ändern könnte

Die Richtlinie soll der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen entgegenwirken. Etwa, indem sie Mitarbeitern individuelle Auskünfte über Lohnunterschiede im Betrieb erleichtert. Zudem sind verschärfte Berichtspflichten für Unternehmen ab 100 Mitarbeitern vorgesehen. Sollten sich "ungerechtfertigte" Lohnunterschiede von mehr als fünf Prozent zeigen, muss der Arbeitgeber Gegenmaßnahmen setzen.

Schlimmstenfalls drohen Sanktionen, in Form von Schadenersatz oder Verwaltungsstrafen. Wie hoch die Strafen ausfallen sollen, ist noch unklar. Schumann hat sich hier für eine einjährige Straffreiheit ausgesprochen, nachdem das Gesetz in Kraft tritt – quasi als Vorbereitungszeit für Betriebe.