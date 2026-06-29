Der ÖVP-Wirtschaftsbund rechnet durch die Senkung der Lohnnebenkosten mit Einsparungen von rund 800 Mio. Euro für Unternehmen im Jahr 2028. Zwar beträgt das Entlastungsvolumen brutto gut 2 Mrd. Euro, allerdings stehen dem Maßnahmen wie die progressive Erhöhung der Körperschaftsteuer für Betriebe zur Gegenfinanzierung gegenüber. Diese gingen aber nicht in die Breite und würden bei Weitem nicht alle Firmen treffen, betonte ÖVP-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl am Montag.

Konkret wird der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) übernächstes Jahr um einen Prozentpunkt von 3,7 auf 2,7 Prozent der Beitragsgrundlage sinken. Der FLAF dient in Österreich traditionell der Finanzierung von Familienleistungen wie der Familienbeihilfe oder des Kinderbetreuungsgeldes. Mit der Senkung wird eine langjährige Forderung von Wirtschaftsvertretern umgesetzt, die wiederholt auf die im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohen Lohnnebenkosten verwiesen hatten. Gleichzeitig wird die bisherige Beitragsbefreiung für über 60-jährige Dienstnehmer gestrichen, womit der FLAF-Beitrag ab 2028 für alle Beschäftigtengruppen einheitlich eingehoben wird. Eibinger-Miedl: Deutliche Entlastung für Wirtschaft Alleine die FLAF-Pflicht für über 60-Jährige werde 2028 mit rund 500 Mio. Euro zur Budgetkonsolidierung beitragen, weiters werde die Senkung unter anderem durch die Bankenabgabe (300 Mio. Euro) und die befristete Einschränkung des Gewinnfreibetrags (200 Mio. Euro) kompensiert, so Eibinger-Miedl bei einem Medientermin. Netto ergebe sich so die Entlastung von 800 Mio. Euro für 2028, wobei diese Zahl in den Jahren darauf steigen dürfte. Das liege daran, dass Maßnahmen wie die Bankenabgabe zumindest nach jetzigem Stand befristet seien und die Verringerung der FLAF-Beiträge von Dauer ist.