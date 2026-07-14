Der frühere Neos-Politiker Gerald Loacker stellte sich am Dienstag in Brüssel den Fragen des Haushaltskontrollausschusses des EU-Parlaments. Mit einer knappen Mehrheit von 16 zu 13 Stimmen wurde er nach dem öffentlichen Hearing als österreichisches Mitglied für den Europäischen Rechnungshof (ERH) in Luxemburg bestätigt. Das Vorschlagsrecht für den Posten kam gemäß Koalitionsabkommen den Neos zu. Die Nominierung Loackers warf auch kritische Fragen im Hearing auf. „Der Europäische Rechnungshof ist eine unabhängige Institution. Seine Arbeit ist wesentlich für das Vertrauen in die Europäische Union, für demokratische Rechenschaft und für den verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln“, betonte Loacker in seinem Eingangsstatement. Bei seiner Arbeit als Sachverständiger für Gerichte seien „Unabhängigkeit und Unparteilichkeit und evidenzbasierte Begründung wesentlich. Ich bin es gewohnt, Sachverhalte objektiv zu beurteilen, meine Feststellungen zu dokumentieren und sie nachvollziehbar und schlüssig so zu erklären, dass sie von anderen überprüft werden können.“

Loacker: Mit elf nationalen Budgets befasst Ein Schwerpunkt seiner Arbeit im Nationalrat waren die Budgetüberwachung und Finanzkontrolle: „Ich habe mich mit elf nationalen Budgets befasst, mit öffentlichen Ausgaben von mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr.“ Bei der Arbeit mit Berichten des österreichischen Rechnungshofs habe er „gesehen, wie wichtig unabhängige Rechnungshöfe für demokratische Rechenschaft sind“. Er betonte, dass er seine politische Laufbahn in Österreich beendet habe: Die Rolle eines Mitglieds des Europäischen Rechnungshofs verlange Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und die Bereitschaft, ausschließlich auf Grundlage von Recht, Fakten und Evidenz zu arbeiten. Im anschließenden Hearing kritisierte FPÖ-Mandatar Roman Haider nicht Loacker persönlich, aber „dieses typisch österreichische Postenschachersystem, und im vorliegenden Fall hat sich da die kleinste von drei Regierungsparteien das Nominierungsrecht für diesen Rechnungshofsitz gesichert“. Diese Partei, die Neos, hätten „in Österreich über Jahre hinweg sehr laut erklärt, dass sie gegen Postenschacher, gegen Parteibuchwirtschaft, gegen Versorgungsposten auftreten“. Eine fachlich versierte Frau, die diesen Job auch gerne weitergemacht hätte, sei nicht vorgeschlagen worden. Und dies werfe Fragen auf, so Haider weiter.