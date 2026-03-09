Neos nominieren Gerald Loacker für den EU-Rechnungshof

Die Neos wollen den 52-jährigen Gerald Loacker in den Europäischen Rechnungshof entsenden. Die überraschende Entscheidung wurde Montagmittag bekannt. ÖVP, SPÖ und Neos hatten im Regierungsprogramm festgehalten, wie die Personalauswahl und -besetzung im Zuständigkeitsbereich der Regierung erfolgen soll. Das Vorschlagsrecht für das Mitglied des Europäischen Rechnungshofes kam dabei den Neos zu, konkret Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Überraschend ist die Entscheidung, weil die Neos sich nach einem internen Hearing für den Erstgereihten Helmut Berger (68) entschieden hatten. Berger war bis 2022 elf Jahre lang Leiter des Budgetdienstes der Parlamentsdirektion. Doch Berger sagte den Neos ab, kurz bevor, wie gesetzlich vorgeschrieben, das Einvernehmen mit dem Ministerrat und dem Hauptausschuss des Nationalrates hergestellt werden konnte. Die Absage erfolgte aus "Gründen, die seinen höchstpersönlichen Lebensbereich betreffen".