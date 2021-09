"Wir sind mehr als eine Blaulicht-Organisation, wir sind mehr als eine Blutspende-Organisation", beginnt Präsident Schöpfer, um hernach auf die Situation in Afghanistan aufmerksam zu machen. "Wir wollen unsere Grundsätze nicht aus dem Auge verlieren", so Schöpfer. Damit meint er nicht nur die Solidarität, sondern auch die Neutralität.

"Österreich kann nicht sagen, das geht uns gar nichts an." Nicht über die Aufnahme von Flüchtlingen nachzudenken, "das steht Österreich nicht gut an", sagt Schöpfer. Deshalb appelliert Schöpfer, an einem "neuen Miteinander" zu arbeiten. "Über Abschiebungen nach Afghanistan zu diskutieren, ist unmenschlich. Die Haltung der Bundesregierung widerspricht der langen humanitären Tradition und den rechtlichen Verpflichtungen unseres Landes“, sagt Schöpfer.

36 mobile Gesundheitsteams in Afghanistan

In Afghanistan betreibt das ÖRK Gesundheitszentren, in denen jährlich 200.000 Menschen operiert und notversorgt werden. 36 mobile Gesundheitsteams seien zudem in entlegenen Teilen des Landes unterwegs. In Österreich unterstützt das Rote Kreuz bei der Suche nach Angehörigen und berät bei der Familienzusammenführung.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden mehr als 150 afghanische Familien bei der Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz beraten. Seit Beginn der jetzigen Krise sei der Bedarf stark gestiegen: Pro Tag zählt das ÖRK 100 Anfragen von Betroffenen.

15 Millionen Tests habe das ÖRK bewerkstelligt, 3 Millionen Einsatzfahrten absolviert, 330.000 Blutkonserven zur Verfügung gestellt. 72.000 Menschen sind für das ÖRK ehrenamtlich tätig. "Manche versehen den Dienst fast täglich, manche unregelmäßig. Ich halte das für großartig."

Schöpfer spricht sich für Impfung aus

"Spalten und hetzen hat Österreich noch nie weitergebracht", sagt der ÖRK-Präsident. "Wir brauchen eine konstruktive Debatte über Verantwortung. Wir empfehlen, dass sich alle, die es tun können, sich impfen zu lassen." Um mehr zu schaffen, "brauchen wir mehr Mut statt Wut."

Der Auftrag des ÖRK sei es, "das Leben von Menschen in Not zu verbessern“. Die Pandemie habe den Hilfsbedarf leider erhöht. Ein Beispiel sei "die Individuelle Spontanhilfe, die Menschen in akuten finanziellen Notlagen unterstützt und erreicht, dass Delogierungen verhindert werden, und der Strom oder die Heizung wieder eingeschaltet wird."

Schöpfer erwähnt in diesem Zusammenhang steigende Antragszahlen sowie die Team Österreich Tafeln, wo jede Woche 5.900 Freiwillige schon abgelaufene aber noch tadellos genießbare Lebensmittel ausgeben.