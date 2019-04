Buwog-Prozess: Grasser nimmt zu Zeugenaussagen Stellung

Kärntner Zeugen zum ESG-Vorkaufsrecht uneins

Am gestrigen Verhandlungstag sah der damalige Kärntner Finanzlandesreferent und stellvertretende Landeshauptmann Karl Pfeifenberger ( FPÖ) bei seiner Aussage im Zeugenstand das Vorkaufsrecht sehr wohl als mögliche Option an, die das Land Kärnten ziehen hätte können. Allerdings sei der Preis mit 120 Mio. Euro, den die Investmentbank Lehman Brothers schon beim Versuch eines Vorabverkaufs vor dem eigentlichen Bieterverfahren genannt hatte, für Kärnten viel zu hoch gewesen. Nach eigener Kärntner Schätzung sei die ESG höchstens 60 Mio. Euro wert gewesen.

Der damalige Kärntner Landesfinanzdirektor Horst Felsner verwies auf Gespräche mit der Hypo Alpe Adria Bank für eine Vorfinanzierung von 100 Mio. Euro für einen ESG-Kauf. Damit hätte man "im worst case" die ESG kaufen können, meinte er. Immerhin habe es im März 2004 einen Regierungsbeschluss gegeben, wonach die ESG zu kaufen sei - allerdings wusste man damals noch nicht zu welchem Preis. Im Juni 2004 hat dann die Kärntner Landesregierung allerdings den angebotenen Erwerb ausgeschlagen und auf weitere Verhandlungen gesetzt, um vom siegreichen Bieter - dem Österreich-Konsortium bzw. der RLB OÖ - die Kärntner Wohnungen in der ESG herauszukaufen. Daraus wurde aber auch nichts.

Der frühere Pressesprecher von Haider, Karl-Heinz Petritz, hingegen meinte, dass der Kauf der ESG für Kärnten viel zu teuer gewesen wäre. Kärnten sei hoch verschuldet gewesen, und Haider habe ehrgeizige Pläne im Sozialbereich verfolgt. Haider habe daher auch gar nicht gewollt, dass die ESG ein Thema im Kärntner Landtagswahlkampf 2004 geworden wäre. Haider habe die "Villacher Wohnungen" gar nicht kaufen wollen, meinte er.

Bei der Aussage Pfeifenbergers taten sich Widersprüche zu anderen Aussagen auf. Nach der zweiten Bieterrunde um die Bundeswohnungen hatte Grasser mit Haider Kontakt aufgenommen, um die weitere Vorgangsweises zu besprechen. Am Sonntag, 13. Juni 2004, fand die Sitzung der Vergabekommission statt, bei der Grasser mit Haider telefonierte. Schon am darauffolgenden Dienstag früh wurde bei einer Sitzung der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt der Beschluss gefasst, das Kärntner Vorkaufsrecht nicht auszuüben.

Als Gründe wurden die Höhe des Preises und eine Verwendungszusage des Bestbieters genannt, dass die Kärntner Anteile der ESG gesondert erworben werden könnten, genannt. Direkt daran anschließend fand in Wien der Ministerrat statt, wo der Verkauf an das Österreich-Konsortium mit Immofinanz und RLB OÖ beschlossen wurde. Hätte Kärnten das Vorkaufsrecht für die ESG ausgeübt, wäre es zu einem Bietersturz gekommen und die CA Immo wäre für den verbliebenen Teil der Bundeswohnungen Bestbieter gewesen.