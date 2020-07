Anschober: "Wieder mit deutlich steigenden Zahlen konfrontiert"

Am Nachmittag werde es eine weitere Verordnung geben, was die Einreisebestimmungen aus Risikogebieten angeht, kündigte Anschober an.

Zum Schluss appellierte er an die Bevölkerung, sich nun wieder gemeinsam auf die Abwehr der Pandemie zu konzentrieren. Das funktioniere dann, wenn alle miteinander Verantwortung übernehmen, durch die Einhaltung der bereits bekannten Hygienemaßnahmen. Gesundheitsschutz sei die Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Wiederaufbau und das Vermeiden einer sozialen Krise.

Auch Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl (MedUni Wien) bekundete ihre Besorgnis über die steigende Infektionszahlen. Auch und vor allem, weil in den kommenden Monaten auch anderen Viren wieder stärker auftreten werden. Es zeige sich schon jetzt, dass das Abstandhalten derzeit in Österreich nicht mehr so gut funktioniere.