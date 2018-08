Liste Pilz: Mitglieder wählen kommende Woche neuen Parteichef

An der Parteispitze der Liste Pilz steht ein Wechsel bevor. Bei einer Mitgliederversammlung kommende Woche soll Maria Stern Gründer Peter Pilz ablösen. Details zu Ort und Zeit der Sitzung sind allerdings noch nicht bekannt. Eine Sprecherin der Liste Pilz meinte auf APA-Anfrage lediglich, die Entscheidung werde zu Wochenbeginn getroffen. An der Wahl sollen an die 20 Mitglieder beteiligt sein.

Der Wechsel an der Parteispitze war bereits Anfang Juni bekannt gegeben worden, als Peter Pilz seine Rückkehr in den Nationalrat verkündete. Der ehemalige Grünen-Abgeordnete hatte vorigen November auf sein Mandat verzichtet, nachdem ein mutmaßlicher sexueller Übergriff auf eine Frau beim Forum Alpbach 2013 bekannt geworden war. Ihm machte nun Stern Platz, die im Gegenzug Parteichefin werden soll.

Stern, Mit-Initiatorin des Frauenvolksbegehrens, war für eine Stellungnahme vor ihrer möglichen Wahl nicht für die APA erreichbar. Nicht klar ist auch, ob es noch weitere Kandidatinnen oder Kandidaten für den Parteivorsitz gibt. Die Mitglieder und Mandatare der Liste Pilz hatten stets betont, dass man keine Partei von klassischem Zuschnitt sein wolle. Wohl auch aus diesem Grund wird der Vorsitzwechsel in der Öffentlichkeit nur ungern aktiv kommuniziert.