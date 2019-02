Spitzenkandidat Voggenhuber: "Die alten Dämonen Europas stehen wieder auf"

Kein sanfter Abschied

Mit Voggenhuber dockt ein weiterer versprengter Grüner bei der Liste Jetzt an. Der gebürtige Salzburger soll die Partei seines ehemaligen Parteifreundes Peter Pilz in das EU-Parlament führen - dem er von 1995 bis 2009 bereits angehörte.

Danach nahm Ulrike Lunacek ihm beim Bundeskongress den Listenplatz und in der Folge das EU-Mandat ab - und Voggenhuber zog sich empört aus der Partei zurück. In den vergangenen Jahren zog er dann teils gnadenlos über die Parteispitze - allen voran den früheren Bundessprecher Alexander Van der Bellen und dessen Nachfolgerin Eva Glawischnig - her. Den Rauswurf der Grünen aus dem Nationalrat bezeichnete er als selbst verschuldete "Tragödie".

Zehn Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem EU-Parlament versucht Voggenhuber nun mit der von Peter Pilz vor der Nationalratswahl 2017 gegründeten Liste Jetzt die Rückkehr nach Brüssel.