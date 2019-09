Causa Terminal Tower: Zeuge belastet Grasser

Der heutige Verhandlungstag im Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist wieder Zeugenbefragungen zur Causa Bestechungsverdacht beim Terminal Tower Linz gewidmet. Fünf Zeugen sind am heutigen 108. Verhandlungstag geladen. Der erste Zeuge, der früher bei Raiffeisen-Leasing beschäftigt war, sagte über die angeklagte 200.000 Euro-Zahlung aus und belastete die Angeklagten.

Die Zahlung von 200.000 Euro sei erfolgt, weil von Seiten der Porr gesagt wurde, die Zahlung sei notwendig. Es sei gesagt worden, dass der Immobilienmakler Ernst Karl Plech die Zahlung verlange, von dem er gewusst habe, dass er sehr FPÖ-nahe sei, die "graue Eminenz" in Immobiliensachen. Ursprünglich sei von 100.000 Euro die Rede gewesen, dann seien es 200.000 Euro gewesen.

Zeuge vermutete Geldflüsse zu Grasser

Es sei gesagt worden, man müsse das Geld "an Plech und jemand anderen zahlen, damit da was weitergeht". Genannt worden seien der Name Plech und weitere Namen, die er nicht kannte. Er sei davon ausgegangen, dass auch Grasser da mitschneiden würde, denn Plech hatte ja nichts zu tun mit dem Projekt. Und Grasser hatte den bereits fertig ausverhandelten Mietvertrag für die Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower überraschenderweise nicht unterschrieben.

Eigentlich habe das Errichter-Konsortium des Linzer Bürohauses die 200.000 Euro nicht zahlen wollen, denn man habe ja nichts dafür bekommen, so der Zeuge. "Die Porr ist offensichtlich erpresst worden und hat dann gesagt, die Kosten tragen wir nicht, die verrechnen wir der Terminal Tower weiter."