Leopold Figl: Im KZ nur knapp dem Tod entronnen

Kaum ein Politiker wird mit der unmittelbaren Nachkriegszeit, vor allem aber mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags so eng assoziiert wie Leopold Figl.

Der spätere ÖVP-Mitbegründer, erste Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg, Außenminister und nö. Landeshauptmann wurde 1902 in Rust im Tullnerfeld (NÖ) als Sohn eines Landwirts geboren. Ab 1923 studierte er an der Hochschule für Bodenkultur in Wien. Seine politische Karriere begann im Bauernbund.