Leopold Figls Wiederaufstehung als Wahlkampfhelfer

Abseits von diesem zeitlichen Zufall ließ die ÖVP zuletzt kaum eine Gelegenheit aus, um im politischen Alltag Anleihe an dem populären Nachkriegspolitiker zu nehmen. So etwa Bundeskanzler Christian Stocker in seiner Regierungserklärung Anfang März, als er sich auf Figl berief, der mit SPÖ-Chef Adolf Schärf seinerzeit ein Bündnis der „konstruktiven Kräfte“ eingegangen sei, um den Wiederaufbau zu meistern.

Für Filzmaier sei es dennoch eine „Gratwanderung“, wenn Stocker in seiner Regierungserklärung angesichts der aktuellen maroden Wirtschaftslage, die die neue Koalition bewältigen muss, die Zusammenarbeit von Schwarz und Rot nach dem Kriegsende beschwört. „So groß die aktuelle Krise infolge der Pandemie und des Krieges in der Ukraine auch ist – mit einem Weltkrieg ist sie nicht vergleichbar.“

Dass die ÖVP gemeinsam mit der SPÖ die Zweite Republik nach dem Krieg wiederaufgebaut hätten, sei eine historische Realität, sagt der Politologe Peter Filzmaier zum KURIER. Insofern sei es naheliegend, dass man versuche, an diese so bedeutende Ära der Parteigeschichte auch heute noch anzuknüpfen.

Was die FPÖ nicht davon abhielt, die selbe historische Szene 2022 für die Wahlkampf-Plakate ihres Präsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz zu verwenden. Konkret das berühmte Bild, das Figl mit dem Staatsvertrag in Händen auf dem Balkon des Belvedere zeigt. Der Slogan dazu stammte freilich nicht vom ÖVP-Außenminister, sondern aus der blauen Wahlkampfschmiede: „Holen wir unser Österreich zurück“.

Was jedoch wesentlich bemerkenswerter ist: Auch die FPÖ nimmt immer wieder Bezug auf Figl, obwohl ihm wohl kaum Nähe zu den Blauen bzw. deren Vorgängerpartei VdU nachgesagt werden kann. Bereits 2014 entbrannte darüber ein skurriler Streit: Der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte Figls berühmte Worte „Österreich ist frei“ anlässlich der Staatsvertragsunterzeichnung 1955 in einem Rap-Video, in dem er gegen die EU wetterte, verwendet. Der damalige ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel reagierte empört auf Straches Vereinnahmung eines „Säulenheiligen der ÖVP“ und forderte eine Entschuldigung bei Figls Familie.

Wenn es gerade passt, greift man bei den Blauen sogar auf rote Ikonen zurück: „Bruno Kreisky würde sich im Grab umdrehen“, so Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch zuletzt zu den Pensionsplänen der Regierung.

Für Filzmaier sind solche Aussagen nichts weiter als geschickt verpackte Versuche, die heutigen Akteure von ÖVP und SPÖ abzuwerten. Obendrein tue sich die FPÖ schwer, parteieigenes Personal aus der unmittelbaren Nachkriegszeit als Vorbild heranzuziehen. Standen doch an der Wiege der FPÖ unter anderem mit Anton Reinthaller und den späterem Parteichef Friedrich Peter zwei SS-Offiziere. Letzterer diente in einer Einheit, die in der Sowjetunion in schwere Kriegsverbrechen verwickelt war.

Und so musste in letzter Zeit immer wieder der 2008 verstorbene Ex-Parteichef Jörg Haider als blauer Säulenheiliger herhalten, der in den Reden und Facebook-Postings von Parteichef Herbert Kickl beschworen wird. „Ganz so“, sagt Filzmaier, „als hätte es keine Abspaltung von Haiders BZÖ gegeben.“