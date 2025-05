Karl Renner: Ein „Schilfrohr im Wind“

Am 30. Oktober 1918 wird er von der provisorischen Nationalversammlung für Deutschösterreich zum Staatskanzler gewählt; er ist damit die Schlüsselfigur bei der Gründung der Republik. Wie viele Zeitgenossen tritt er damals für einen Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich ein, was jedoch durch dem Vertrag von Saint-Germain 1919 verwehrt bleibt.

Befürworter des Anschlusses

Umstritten ist er jedoch vor allem wegen seiner Rolle im Jahr 1938: In einem Interview mit dem Neuen Wiener Tagblatt spricht er sich für den „Anschluss“ aus. „Obschon nicht mit jenen Methoden, zu denen ich mich bekenne, errungen, ist der Anschluss nunmehr doch vollzogen, ist geschichtliche Tatsache, und diese betrachte ich als wahrhafte Genugtuung für die Demütigungen von 1918 und 1919“, betont er. Ein Anschluss an ein nationalsozialistisches Deutschland sei damals unter den Sozialdemokraten eine Minderheitenposition gewesen, so Rathkolb. Kein zweiter Spitzenfunktionäre hätte sich zu solchen Äußerungen hinreißen lassen. Für Rathkolb sei Renner damit zu seinen deutschnationalen Wurzeln zurückgekehrt. Noch perfider sei aber seine Forderung nach Zerschlagung der demokratischen Tschechoslowakei in einer damals unveröffentlichten Broschüre.