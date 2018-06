„Leistungsfeindlich“: AMS-Chef für neue Zuverdienst-Regeln

Mitten in der laufenden Mindestsicherungsdebatte meldet sich jetzt AMS-Vorstand Johannes Kopf zu Wort. In der KURIER-Serie „Warum eigentlich?“ begrüßt der Arbeitsmarkt-Experte die angestrebte bundesweite Vereinheitlichung der Mindestsicherung, empfindet aber manch Kürzung (z.B. für Kinder) als zu weitgehend und will über neue Arbeitsanreize und Zuverdienstmöglichkeiten reden.

Und das bei Menschen, die nur Mindestsicherung beziehen, aber auch bei den sogenannten Aufstockern. Das sind Menschen, die einen so schlecht bezahlten Job haben, dass ihr niedriger Lohn aus den Mitteln der Mindestsicherung aufgestockt wird.

Bei reinen Mindestsicherungsbeziehern, sagt Kopf, müsse man vor allem verhindern, dass diese Menschen in der „Inaktivitätsfalle“ hängen bleiben.

Ein Beispiel: Bekommt eine Familie mit drei Kindern derzeit etwa 1500 Euro an Mindestsicherung ausbezahlt, sei es für den typischerweise schlecht ausgebildeten Familienvater in der Praxis schwierig einen Job zu finden, der deutlich mehr abwirft.

Findet der Mann jedoch Arbeit, wird ihm der Lohn umgehend von Mindestsicherung abgezogen. Das heißt: Verdient der Mann am Bau beispielsweise 1200 Euro netto, bekommt er nur noch 300 Euro an Mindestsicherung und muss für dieselben 1500 Euro wie vorher, voll arbeiten gehen.