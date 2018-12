Leichtfried: "Kurz widmet sich demonstrativ seinem Handy"

Kritik an verkürzten Begutachtungsfristen

Dazu zählt die SPÖ auch die verkürzten Begutachtungsfristen, die teils auch in sehr umfassenden und brisanten Materien eingesetzt wurden. Beim Überwachungspaket betrug die Begutachtung nur drei Wochen, beim ÖBAG-Gesetz (zur neuen Beteiligungsgesellschaft des Bundes) dauerte sie gerade einmal vier Werktage. Die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie und die Möglichkeit zum 12-Stunden-Tag wurde überhaupt via Initiativantrag und damit ohne Begutachtung eingebracht.

Leichtfried erinnerte auch daran, dass die Regierung kürzlich geschlossen der Debatte über die drei Volksbegehren ferngeblieben war.