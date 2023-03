Lehrermangel: Widerstand an Schulen gegen Polascheks Personalkampagne

In ├ľsterreich gibt es in bestimmten F├Ąchern und Regionen zu wenig voll ausgebildete Lehrer, die Pensionierungswelle bei den Babyboomern hat den Mangel zuletzt versch├Ąrft. Als Reaktion hat Bildungsminister Martin Polaschek (├ľVP) im Herbst 2022 unter dem Titel "Klasse Job" eine Personalkampagne gestartet. Im ersten Teil wurden vor allem Quereinsteiger umworben, neue Zielgruppe seit Ende Februar sind Maturanten. An Schulen regt sich Widerstand gegen die Kampagne.

Lehrer sollen Lehrberuf schmackhaft machen

Zu dieser geh├Âren n├Ąmlich nicht nur Werbesujets an den Schulen und in den Sozialen Medien. Das Bildungsministerium hat auch Lehrerinnen und Lehrer per Brief dazu aufgefordert, Maturantinnen und Maturanten das Unterrichten schmackhaft zu machen und so zur "positiven Erz├Ąhlung des Lehrerberufs" beizutragen. Das ist allerdings wegen teils schwieriger Arbeitsbedingungen an den Schulen nicht bei allen Adressaten gut angekommen. Als Reaktion wurde laut einem Bericht des "Standard" (Dienstagsausgabe) unmittelbar nach Erhalt des Briefs eine Initiative mit dem Titel "Krasser Job" gegr├╝ndet, mittlerweile nennt sie sich in Anlehnung an andere aktuelle Proteste im Bildungsbereich "Schule brennt". F├╝r die kommenden Monate hat sie mehrere Protestaktionen angek├╝ndigt.