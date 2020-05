Lehrergewerkschaft sagt "Ja, aber" zum Aus für die Schulglocke

Beim Koalitionspartner ÖVP als auch bei der schwarzen Lehrergewerkschaft wird der Vorschlag zwar nicht generell abgelehnt, aber sehr kritisch gesehen: "Es kann ja nicht sein, dass es kein Regulativ mehr gibt. Man kann sicher nicht jegliche zeitliche Regelung abschaffen. Da hängt alles vom Gesamtkonzept ab", sagt Paul Kimberger, Chef der Lehrergewerkschaft. "Wir können ja nicht künftig 10-Jährigen plötzlich hundert Minuten Mathematik zumuten. Das wird niemand aushalten."

Für Kimbergers AHS-Gewerkschaftskollegen Eckehard Quin müsse das Plus an Autonomie viel breiter gedacht werden. "Wenn, dann braucht die Schul-Autonomie viel mehr, etwa die Freigabe der finanziellen Mittel für Begabtenförderung oder Schwerpunktsetzungen. Das gibt es derzeit nicht." Die Gewerkschaft verlangt jedenfalls, in die Verhandlungen eingebunden zu werden.