Alle Schüler sollen künftig ihr Zeugnis per eMail bekommen

Der Verwaltungsaufwand an Österreichs Schulen - von den Volks- bis zu den Höher Bildenden Schulen - steigt. Ob des demografischen Wandels wie des technischen Fortschritts.

Neu geschaffen wird die Funktion einer "pädagogisch-administrativen Fachkraft" an Volks-, MIttel- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen. Sie verfügen im Gegensatz zu Bundesschulen bis dato nämlich nicht über Administratoren. Die zeitlichen Ressourcen hierfür können, wie das Bildungsressort mitteilt, von der jeweiligen Schulleitung an eine oder zwei Lehrpersonen vergeben werden. Bei Schulen mit bis zu 6 Klassen könne dies auch die Schulleitung selbst übernehmen. Die "pädagogisch-administrativen Fachkraft" soll bei der Planung der Unterrichtsorganisation ebenso helfen wie beispielsweise bei der Kommunikation mit Schulpartnern.

Grundlage sei ein "Staffelmodell als Bemessungsgrundlage in Abhängigkeit von der Klassenzahl je Schule beziehungsweise Schulcluster". Dafür stünden im Rahmen eines Pilotprogramms bis 2026 knapp 80 Millionen Euro zur Verfügung. Die notwendigen legistischen Dienstrechtsanpassungen seien schon an das für den öffentlichen Dienst zuständige Ministerium von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) übermittelt worden.