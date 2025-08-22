Irreführende Rabatte? WKÖ weist "generelle Unterstellung" zurück

Rainer Trefelik, Handelsobmann in der Wirtschaftskammer (WKÖ), weist die Vorwürfe des Sozialministeriums an die Lebensmittelkonzerne, ihre Kunden bei Rabatten in die Irre zu führen, zurück. Grundsätzlich herrsche in Supermärkten "hohe Transparenz", sagte er im Ö1-"Morgenjournal" mit Verweis auf wöchentlich aufliegende Flugblätter und Vergleichsmöglichkeiten. Die Politik versuche, der Lebensmittelbranche die hohe Teuerung in die Schuhe zu schieben, kritisiert er. Wie am Donnerstag publik wurde, vermutet das SPÖ-geführte Ministerium Intransparenz bei der Ausschilderung von Rabatten bei Lebensmittelprodukten und bringt über den Verein für Konsumenteninformation (VKI) Klagen gegen Billa, Spar, Hofer und Lidl ein. Die Konzerne würden ihrer gesetzlichen Verpflichtung, bei Ermäßigungen den Niedrigstpreis der letzten 30 Tage auszuweisen, nicht nachkommen, beklagt das Ministerium. Für Konsumenten sei in vielen Fällen unklar, ob Rabatte tatsächlich Einsparungen brächten bzw. wie hoch diese tatsächlich ausfallen würden.

Handelsverband richtet Appell an SPÖ "Diese generelle Unterstellung, die weise ich zurück", sagte Trefelik dazu. Außerdem stößt er sich daran, dass den Unternehmen nach wie vor die Klage nicht übermittelt worden sei. Auch der Handelsverband bezog in einem "Offenen Brief" an die SPÖ noch ausführlicher Stellung: Der Lebensmitteleinzelhandel sei Betroffener, nicht Verursacher der Teuerung. Von staatlichen Eingriffen, die seit der von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) losgetretenen Debatte hierzulande diskutiert werden, sei ebenso abzusehen. "Gehen Sie mit der Nahversorgung unseres Landes politisch nicht achtlos um", so der Appell des Verbands. Das Wiener Marktamt hat heuer bereits Tausende Kontrollen zu Rabattwerbungen durchgeführt. In mehr als 500 Fällen sei die Preisauszeichnung "nicht perfekt eingehalten worden", in 304 Fällen habe man sogar Anzeige erhoben, so Alexander Hengel vom Marktamt gegenüber Ö1. In solchen Fällen würden in der Regel Verwaltungsstrafen in Höhe von 500 Euro verhängt.