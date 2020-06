Lauschangriff: Grasser-Anwälte geben "sensible“ Aufnahmen nicht zurück

Vor einer Woche berichtete der KURIER exklusiv, dass die Grasser-Anwälte Norbert Wess und Manfred Ainedter einen Lauschangriff auf die Angeklagten samt ihren Anwälten im Buwog-Prozess entdeckt hatten.

Dazu kam es so: Um das Protokollieren der Hauptverhandlung zu erleichtern, läuft während der Aussagen der Zeugen und der Angeklagten im Gerichtssaal ein Video- und Tonband mit. Was bis vor einer Woche keiner wusste: Das Gericht ließ die Video- und Tonbandaufnahmen auch etwa 30 Minuten vor dem Beginn jeder Gerichtsverhandlung und in sämtlichen Pausen seit Dezember 2017 mitlaufen.

Landesgericht will Dateien zurück

So wurden über 169 Stunden abseits der Gerichtsverhandlungen aufgenommen. Das waren Gespräche zwischen den Angeklagten, aber auch Besprechungen zwischen den Rechtsanwälten und den Angeklagten. Sämtliche Spitzenjuristen des Landes von Ex-OGH-Richterin Irmgard Griss abwärts verurteilten dieses Vorgehen.

Denn es ist ein Grundrecht jedes Angeklagten, eine verschwiegene Verteidigung zu bekommen. In diesem Fall hörte das Gericht aber illegal mit.

Die Grasser-Anwälte brachten einen Antrag auf Befangenheit gegen den Schöffensenat ein, der aber angelehnt wurde. Auch der Antrag auf Vernichtung des gesamten Materials wurde von Richterin Marion Hohenecker abgewiesen.