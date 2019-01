„Laptops sind auch nur Werkzeuge“

Das Waldviertel ist ein Paradies für Kenner regionaler Köstlichkeiten. Als besonderes Geschenk der Natur wächst hier der Waldviertler Erdapfel. Drei besonders schöne Exemplare hatte sich der 12-jährige Georg aus Zwettl vom Kantinenchef seiner Schule besorgt, um seine Kollegen vom „Kreativteam“ zu überraschen.

Die Überraschung war dann auch groß, denn Georg benötigte weder Gries noch Salz, seine Vorstellung waren eben nicht schmackhafte Waldviertler Erdäpfelknödel. Stattdessen schloss er die Knollengewächse an Kupferkabel und einen Mini-Prozessor an, den er wiederum an seinen Computer anschloss, er schrieb ein paar Zeilen Code, und schon fungierten die Erdäpfel als Eingabegerät für ein PC-Spiel – wie ein Steuerknüppel.

Willkommen an der Privaten Neuen Mittelschule in Zwettl! Die Schulbetreiber – Ordensfrauen der Franziskanerinnen, einem Orden mit Wurzeln im 13. Jahrhundert – haben sich schon vor zwanzig Jahren von Direktor Gerhard Uitz überzeugen lassen, das digitale Zeitalter hier in Zwettl einzuläuten.

Alle Klassen sind hier Laptopklassen, jede Schülerin und jeder Schüler hat einen. Digitale Bildung ist ein Pflichtfach ab der ersten, es gibt Informatik als auch „Kreative Informatik“, Mediendesign mit Flugdrohnen, Lego-Roboter, Scratch und Minecraft zum Reinschnuppern in die Programmierwelt. Natürlich vermitteln die Lehrerinnen und Lehrer auch einen kritischen Umgang mit Facebook, Youtube und den anderen „Sozialen Medien“, und wie man seine Privatsphäre schützt.